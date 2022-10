Forças de segurança em protesto. "É um exercício que me cumpre respeitar", diz MAI

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O protesto integra sindicatos e associações da PSP, GNR, SEF, guardas prisionais, Polícia Marítima e ASAE. Querem que o presidente da República interceda junto do governo para conseguirem ser aumentados.

Do Porto saíram, esta manhã, 50 agentes descontentes sobretudo com as tabelas salariais.



Questionado sobre a vigília das forças e serviços de segurança, o Ministro da Administração Interna defende que os aumentos previstos são os maiores desde 2010. José Luís Carneiro diz ainda que respeita o direito à manifestação.