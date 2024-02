Forças de segurança no debate. Luís Montenegro lamenta "injustiça", Pedro Nuno Santos rejeita negociar "sob coação"

(em atualização)







Com o protesto dos polícias à porta do Capitólio, Luís Montenegro afirmou concordar com as reivindicações dos polícias contra "a injustiça que foi criada por este governo".



O tema é, aliás, "prioritário" e será um "ato imediato à tomada de posse do novo governo encetar um novo processos negocial com eles com vista a poder reparar essa injustiça".



Pedro Nuno Santos, por seu lado, vincou que "o Estado de Direito democrático só funciona com forças de segurança a proteger a nossa população" e deixou uma "palavra de lamento".



Enfatizou que o "garante da legalidade democrática são as forças de segurança" e que é muito importante respeitar "o direito à manifestação" mas também "o direito ao debate político fundamental".



"Não se negoceia sob coação", vincou, afirmando que há "disponibilidade total para chegar a acordo" mas sempre "com respeito pela ordem e pela segurança do povo português".





Questionados sobre se irão viabilizar um governo com maioria relativa, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos deram respostas diferentes. O líder do PSD disse querer formar “um governo competente” e implementar três Conselhos de Ministros por mês com três temas transversais à governação em Portugal: assuntos económicos, transição energética e transição digital e burocracia.



“Queremos deputados suficientes para garantir a estabilidade. Sei que é difícil a AD ter a maioria dos deputados”, disse Montenegro.



Pedro Nuno Santos atacou, dizendo que Luís Montenegro de “tabu” e garantiu que se a AD vencer com maioria relativa, o PS não vai apresentar nem viabilizar uma moção de rejeição. Sobre se irá aprovar um orçamento de Estado, o líder socialista disse que não vai dar garantias sobre documentos que “não conhece”.



“A estabilidade depende das soluções. Estabilidade é garantir a estabilidade na vida das pessoas, isso nunca será possível com um governo de Luís Montenegro”, declarou Pedro Nuno Santos.



Sobre o novo aeroporto, Luís Montenegro pediu explicações ao líder do PS sobre quando decidiu, à revelia do Primeiro-ministro, onde seria a nova infraestrutura. “Acabámos por dar saída a um imbróglio”.



Já Pedro Nuno Santos disse que Montenegro começou o debate a fugir e a não responder às perguntas dos jornalistas. “Nunca teve experiência governativa, não sabe a dificuldade que é decidir e governar. Em Portugal é muito difícil tomar decisões. Eu gosto de decidir e quero que o meu país avance”.



Pedro Nuno Santos diz não querer esperar mais pela escolha do local para o novo aeroporto e quer um consenso com o PSD e todos os partidos. No entanto, se o mesmo não existir, o líder do PS diz querer “avançar”.





O frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro decorre no Capitólio, em Lisboa, e é transmitido pelas três televisões. Um debate inédito que é o culminar de uma série de confrontos entre os vários líderes partidários ao longo das últimas duas semanas.



Os derradeiros debates acontecem na RTP: esta terça-feira, defrontam-se os vários partidos sem representação parlamentar.



Na sexta-feira, é a vez de todos os líderes de partidos com representação parlamentar, um debate com transmissão também na televisão pública.