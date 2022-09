Fórmula penalizaria pensões nos últimos anos

Há uma revelação feita hoje pela Ministra da Segurança Social no Parlamento. Ana Mendes Godinho diz que no final de 2023, o Governo vai decidir se aplica ou não em 2024, a fórmula de calculo do aumento de pensões indexada à inflação.