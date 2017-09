Francisco Assis admite abandonar vida política daqui a dois anos

Lusa06 Set, 2017, 22:44 | Política

"Considero encerrada a minha vida política autárquica. Não voltarei a ser candidato a nenhuma autarquia, seja em que circunstâncias for e, muito provavelmente, daqui a dois anos encerrarei a minha vida política", disse o também eurodeputado e ex-líder parlamentar do PS na sua "última intervenção" na Assembleia Municipal do Porto.

Francisco Assis foi candidato à liderança do PS contra o ex-secretário-geral do partido António José Seguro, em 2011. Assis viria contudo a apoiar Seguro nas eleições de 2014, nas quais foi derrotado pelo atual líder do partido, António Costa.