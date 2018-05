Partilhar o artigo Francisco Assis pede que PS esteja disponível para governar com a direita nas próximas eleições Imprimir o artigo Francisco Assis pede que PS esteja disponível para governar com a direita nas próximas eleições Enviar por email o artigo Francisco Assis pede que PS esteja disponível para governar com a direita nas próximas eleições Aumentar a fonte do artigo Francisco Assis pede que PS esteja disponível para governar com a direita nas próximas eleições Diminuir a fonte do artigo Francisco Assis pede que PS esteja disponível para governar com a direita nas próximas eleições Ouvir o artigo Francisco Assis pede que PS esteja disponível para governar com a direita nas próximas eleições