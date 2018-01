Francisco de Lacerda aspira a Correios com "uma boa qualidade"

RTP31 Jan, 2018, 12:58 / atualizado em 31 Jan, 2018, 14:46 | Política

“A nossa ambição é ter uma boa qualidade”, afiançou o CEO dos CTT na Assembleia da República. Outra “vontade” assumida por Francisco de Lacerda é “continuar a ser prestador de serviço público”.

O CEO lembrou que os CTT estão representados em “2.361 sítios pelo país todo”.



“Obviamente que sinto a responsabilidade de cumprir o serviço universal e sinto a responsabilidade para que a empresa tenha condições para ser sustentável, para assegurar os postos de trabalho como deve ser e remunerar adequadamente”, afirmou o gestor.



Relativamente ao processo de encerramento de mais de duas dezenas de lojas, Lacerda disse que os Correios têm “por tradição” dialogar com os órgãos de poder local, embora tenha também reconhecido que, no início do ano, houve “descoordenação”.



“Intensificar essa comunicação é uma das tarefas claras”, propôs-se Francisco de Lacerda, para quem os CTT constituem “o operador da última milha” e a sua administração não está “a fazer nada para deixar de ser”.

“Não estamos a fazer despedimentos”



Francisco de Lacerda falou também dos reflexos do Plano de Transformação Operacional – anunciado no passado mês de dezembro, no corpo laboral da empresa.



Marcelo Sobral, Dores Queirós - RTP



c/ Lusa

“Não dissemos que íamos fazer despedimentos nem estamos a pensar fazer despedimentos”, asseverou o administrador, para acrescentar que, dos 800 postos de trabalho a cortar até 2020, metade sairá por motivos ditos naturais. “Por ano saem cerca de 150 pessoas” por estas razões, segundo o presidente executivo dos CTT, o que representa perto de “450 pessoas em três anos”.Em setembro de 2017 os CTT mantinham 12.843 trabalhadores. No final de dezembro de 2013, à data da privatização e da subsequente entrada em bolsa, o grupo contava com 12.383 profissionais.O Plano de Transformação incide sobre o sector das operações, que emprega 6.700 trabalhadores – 6.200 efetivos e cerca de 500 contratados a termo - e tem sido justificado com a quebra no tráfego de correio físico.A reestruturação passa também por uma redução de 25 por cento nas remunerações do presidente do Conselho de Administração e do presidente executivo e por mexidas na rede de lojas, convertendo parte destas em postos de correio e fechando outras com baixa procura.