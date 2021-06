Francisco Rodrigues dos Santos admite a necessidade de uma pacificação interna no CDS-PP

Na reunião do Conselho Nacional do partido, o líder centrista foi confrontado com declarações que fez numa reunião da direção, e onde terá admitido que poderá não haver solução para os problemas que o CDS atravessa. Francisco Rodrigues dos Santos alega que são frases fora do contexto, e garante que assume tudo o que diz.