Francisco Rodrigues dos Santos agradece o papel desempenhado por Sampaio

Francisco Rodrigues dos Santos frisa que Jorge Sampaio sempre foi um "fervoroso militante socialista e defensor das suas ideias em todas as causas que abraçou e em todas as funções que desempenhou". O líder do CDS-PP lamenta a morte do ex-chefe de Estado e agradece o papel "que desempenhou na libertação de Timor, na defesa dos refugiados, na luta pelos oceanos e o serviço que prestou a Portugal.