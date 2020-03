Francisco Rodrigues dos Santos alistou-se como voluntário nas Forças Armadas

Foto: Paulo Novais - Lusa

O líder do CDS comunicou a comissão executiva do partido que se alistou como voluntário para ajudar as Forças Armadas durante o estado de emergência. Francisco Rodrigues dos Santos garante que a decisão não põe em causa o exercício das funções de presidente do CDS.