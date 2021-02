Francisco Rodrigues dos Santos diz não ter medo da vontade dos militantes

"Sou favorável ao voto secreto", disse o líder numa intervenção aos conselheiros. "Não estou entrincheirado", reforça.





O CDS "não é um partido de gente traiçoeira", defendeu, acrescentando que espera ter os votos favoráveis daqueles que indicaram estar ao seu lado.

Depois do impasse, e perante a posição de Fancisco Rodrigues dos Santos, a decisão foi tomada e foi decidido o voto secreto. Foi o que garantu Filipe Anacoreta Correia.

"Estou convicto que a minha moção de confiança passará", frisou.



Na sua intervenção, Francisco Rodrigues dos Santos aproveitou também para criticar o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes, que propôs um congresso antecipado eletivo e disse que será candidato à liderança se essa reunião magna acontecer, salientando que não alterna "entre estar no partido e estar lá fora" e também não apareceu "agora para ser candidato a candidato".



Adolfo Mesquita Nunes volta ao Conselho Nacional



Isto depois de Adolfo Mesquita Nunes ter decidido abandonar o Conselho Nacional, por o presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia, ter posto à consideração dos membros a decisão sobre o modo como será votada a moção de confiança à comissão política nacional, apresentada pelo líder do partido. O antigo vice-presidente do CDS-PP acusou o presidente da mesa de tomar uma decisão "ilegal e cobarde".







Depois de ter sido anunciada a decisão de a votação ser por voto secreto, Mesquita Nunes anuncia o regresso aos trabalhos, argumentando que "a legalidade, depois de tanta pressão, prevaleceu".



foram 5h a discutir uma coisa que podia e devia ter sido resolvida em 5m. saí dos trabalhos porque nao pactuo com uma ilegalidade. volto porque a legalidade, depois de tanta pressão, prevaleceu. — Adolfo M N (@Adolfo_MN) February 6, 2021



Cerca de 250 membros do Conselho Nacional do CDS-PP estão reunidos desde as 12h10, por videoconferência, para discutir e votar uma moção de confiança à Comissão Política Nacional apresentada pelo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, depois de o antigo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes ter proposto a realização de um congresso eletivo antecipado.