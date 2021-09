Francisco Rodrigues dos Santos diz que bazuca é tiro no pé da economia privada

O CDS-PP quer que o dinheiro que chega de Bruxelas seja investido na economia privada e não só no Estado. Numa ação de pré-campanha autárquica em Viseu, o presidente do partido acusou o primeiro-ministro de investir no betão e nas clientelas e não nas empresas.