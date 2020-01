Francisco Rodrigues dos Santos. O discurso do novo líder

O novo líder discursou, designando sem hesitações os adversários do partido. "Daqui não arredamos pé. Estamos cá para combater as esquerdas, o socialismo vigente em Portugal."



"Nós sabemos que o fracasso não é eterno", afirmou, depois de recordar os primórdios difícieis do CDS e os nomes de todos os seus presidentes. "Hoje é o dia de reconciliação do CSD com todos os seus ex-presidentes", defendeu.



"O CDS não é de nenhum presidente. O CDS pertence a todos os seus militantes", por mais humilde que seja. "Somos o espelho da nossa sociedade", "numa amplitude que nos faz vibrar e nos distingue dos partidos emergentes", referiu Francisco.



No final do discurso de vitória, a ideia que norteia o novo líder dos centristas.



"Sejamos claros. À direita lidera o CDS, não lidera nenhum outro partido", afirmou, dizendo que quer o CDS como "braço direito dos portugueses".



"A minha assembleia será o país, o meu escritório serão as ruas de Portugal", prometeu.



"Nós vamos ser o CDS. Nós vamos à luta", desafiou ainda, num crescendo de palavras de ordem que levantaram os delegados e o novo Conselho Nacional.