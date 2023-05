Frente Cívica apela ao presidente da República que demita o Governo

No entender do vice-presidente João Paulo Batalha esta é a melhor opção para Marcelo Rebelo de Sousa ser consequente com a pública discordância sobre a decisão do primeiro-ministro segurar o ministro João Galamba.A Frente Cívica critica também António Costa por limitar a decisão que toma ao episódio do gabinete de João Galamba e se esquecer da ocultação de informações ao Parlamento.Em nota publicada na página da presidência da república, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do primeiro-ministro, e frisa que embora António Costa descreva o episódio como deplorável, decidiu manter o ministro.