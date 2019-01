Função Pública avança para greve nacional em fevereiro

RTP15 Jan, 2019, 16:03 / atualizado em 15 Jan, 2019, 16:45 | Política

Os sindicatos da Frente Comum da Administração Pública decidiram marcar uma greve nacional para o dia 15 de fevereiro, anunciou Ana Avoila no final de um plenário realizado esta terça-feira em Lisboa.



"Foi decidido marcar um dia de greve nacional para 15 de fevereiro para dar resposta à falta de propostas do Governo sobre os aumentos salariais na função pública", precisou a coordenadora da Frente Comum no final de um plenário que reuniu em Lisboa dirigentes e ativistas sindicais.



Em declarações aos jornalistas no final do plenário, Ana Avoila referiu que a "greve é sempre um último recurso" na luta dos trabalhadores e adiantou esperar "que o Governo tome nota disso".



No final do plenário, dirigentes e ativistas sindicais reuniram-se num desfile rumo ao Ministério das Finanças.





No centro destes protestos está a proposta do Governo para atualizar a base remuneratória da função pública, que passará de 580 euros em 2018 para 635,07 euros em 2019, montante correspondente ao quarto nível da Tabela Remuneratória Única (TRU), e a ausência de uma proposta de aumentos salariais generalizada a todos os funcionários públicos.









c/ Lusa