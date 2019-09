Função pública. Catarina Martins quer compromisso mais forte para aumentos de salários

A líder do Bloco de Esquerda visitou o Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, onde exigiu mais respeito pelos profissionais, defendendo melhores salários e carreiras mais fortes.



Catarina Martins avisa que não basta dizer aos trabalhadores que não vão perder poder de compra.



A líder do Bloco respondia à entrevista de Mário Centeno ao Jornal de Negócios, na qual este disse que há espaço para aumentos no Estado indexados à taxa de inflação.



Catarina Martins não quis comentar a intenção de Mário Centeno de ficar como ministro das Finanças até terminar o mandato no Eurogrupo em junho de 2020.