Função Pública. Jerónimo critica "opção política" de Costa

RTP13 Mai, 2018, 21:03 / atualizado em 13 Mai, 2018, 21:04 | Política

A crítica de Jerónimo de Sousa foi feita este domingo no encerramento de um debate sobre "Crianças e pais com direitos", na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa, em que fez a defesa de medidas estatais no apoio aos jovens pais, que, admitiu, precisa de investimento.



"Dizem-nos: têm razão, mas não há dinheiro", improvisou Jerónimo de Sousa no seu discurso, comentando a entrevista do primeiro-ministro, em que Costa disse preferir contratar funcionários públicos a avançar com aumentos salariais, como pretendem PCP e Bloco de Esquerda.

O secretário-geral comunista afirmou que Costa, "ao mesmo tempo que afirma não ser possível um justo aumento salarial para quem não recebe aumentos há nove anos", garante, ao mesmo tempo, que "não faltarão 35 mil milhões de euros para uma dívida que não é pagável sem ser negociada".Jerónimo de Sousa lamentou ainda que, "para a banca, há sempre uns milhares de milhões de euros para acudir aos desmandos dos banqueiros"."O problema não está em não haver dinheiro. O problema está na injustiça da sua distribuição e na falta de investimento. Não é por falta de dinheiro, é por opção política", afirmou.Antes de Jerónimo de Sousa, as centrais sindicais tinham já reagido às declarações de António Costa aoEm declarações à Antena 1, o secretário-geral da CGTP avisou que o aumento da contratação não pode justificar a manutenção dos congelamentos na Função Pública. A UGT alinhou pela mesma ideia.Estas reações surgem depois de ter sido publicada a segunda parte da entrevista do primeiro-ministro ao. O chefe do Governo recordou que o Programa de Estabilidade prevê que, nos próximos anos, o conjunto da despesa com a administração pública aumente em 350 milhões de euros.António Costa assinalou que será preciso manter o “bom equilíbrio dos 350 milhões de euros” e deixou clara a sua opinião: é mais necessário aumentar o número de funcionários do Estado do que subir salários.c/ Lusa