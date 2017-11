Fundo Ambiental financia abastecimento da barragem de Fagilde

Foto: NUNO ANDRÉ FERREIRA - Lusa

A barragem de Fagilde, que abastece as populações de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo continua a ser reabastecida por dezenas de camiões-cisterna.



O ministro do Ambiente indica, por outro lado, que as obras previstas na barragem, para um novo coroamento, vão ser pagas com dinheiro de Bruxelas.



Matos Fernandes abordou também o investimento que vai ser feito no Alentejo com a aplicação de cerca de 40 milhões de euros na ligação de Alqueva a Mértola.