Foto: Nuno Patrício - RTP

O Parlamento discutiu o futuro da RTP, depois das medidas anunciadas pelo Governo. Nas declarações politicas, o PCP pediu um sobressalto cívico perante o ataque ao serviço público de televisão. A direita critica as declarações. A esquerda diz que as propostas do governo colocam em causa o futuro da RTP.