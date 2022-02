Futuro do PSD. Rui Rio diz que não fará "espetáculo" da decisão

Rui Rio vai tomar posse como deputado e diz que continuará como líder do PSD na discussão do Orçamento de 2022. A Comissão Política do partido reúne-se quinta-feira e Rio deverá deixar claro o que fará depois da derrota.