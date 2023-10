Galamba cita Marcelo para deixar elogios ao Orçamento

"Estes episódios têm afetado também a estabilidade dos mercados internacionais e das cadeias logísticas", trazendo "uma inflação galopante" e a subida das taxas de juro, frisou.



Galamba explicou que "a política orçamental do Governo tem sido, por esse motivo, cautelosa e responsável, mas sempre ciente da necessidade de garantir o reforço do rendimento das famílias e o crescimento económico presente e futuro".



"Pela primeira vez na nossa história recente temos sido capazes de, simultaneamente, aumentar o salário mínimo e melhorar o salário médio; reduzir a taxa de desemprego para metade; reforçar as pensões e outras prestações sociais; investir no Estado social e responder com apoios de emergência; aumentar o investimento; apresentar crescimento económico sistematicamente acima da média europeia (%u2026) e melhorar as finanças públicas", enumerou o ministro.