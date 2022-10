Gasoduto ibérico. IL diz ter dúvidas técnicas e sobre financiamento

João Cotrim de Figueiredo garante que não discorda das iniciativas que abram novos mercados, sobretudo no campo da energia, mas quer explicações sobre a forma como vai ser construido e pago o gasoduto.



O líder do partido esteve em Cascais, num encontro sobre autarquias, onde deixou criticas à Associação Nacional de Municípios - diz que mais não é do que uma correia de transmissão do PS.