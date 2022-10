Gasoduto verde. PSD diz que prejudica Portugal, Costa mostra-se perplexo

O PSD pede mesmo a presença do primeiro-ministro no Parlamento para um debate de urgência sobre o assunto.Mas António Costa sai em defesa deste acordo e diz que o entendimento defende os interesses do país.A propósito do acordo sobre as interconexões, o especialista em energia António Cardoso Marques considera que Portugal fica refém de Espanha, no que diz respeito ao hidrogénio.Este investigador da Universidade da Beira Interior diz mesmo que este corredor verde pode obrigar a rever a estratégia prevista no Plano de Recuperação e Resiliência.As dúvidas existentes sobre o acordo alcançado, na semana passada, entre Emmanuel Macron, Pedro Sánchez e António Costa.