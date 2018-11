"Geringonça" inviabiliza fim do adicional ao imposto sobre os combustíveis

Os partidos que apoiam o governo inviabilizaram o fim do adicional ao imposto sobre os combustíveis.



A oposição acusa o governo e os partidos à esquerda de faltar à promessa de, em sede de orçamento, acabar com o adicional ao ISP. As propostas do PSD e CDS para acabar com o adicional ao ISP foram chumbadas. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais lembrou, esta terça-feira, uma redução recente a este adicional.



O governo negou ainda ter feito qualquer promessa para reduzir o IVA da eletricidade - um assunto que gerou polémica entre a presidente da comissão de orçamento e o PEV, PCP e Bloco de esquerda. Teresa Leal Coelho não aceitou propostas de alargamento de autorização legislativa para reduzir o IVA na eletricidade



O PSD saiu em defesa da presidente da Comissão e acusou a esquerda de não apresentar propostas para baixar o IVA da eletricidade.



Os três partidos da esquerda recorreram para o plenário, que confirmou a decisão de Teresa Leal Coelho.



A votação na especialidade chumbou ainda a intenção do Governo de aumentar os impostos sobre as viaturas das empresas ou um bónus no IRS para quem subscrevesse planos de poupança florestal.



Todos os partidos aprovaram uma proposta que prevê o recurso a ajuste direto com dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas para as obras na ala pediátrica do Hospital de São João no Porto.