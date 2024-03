"Não vejo mal nenhum". Gonçalo da Câmara Pereira admite entendimento entre AD e Chega

Em entrevista exclusiva à Antena 1, o presidente do PPM, partido que integra a coligação AD, diz não ter medo do Chega e revela que vai pedir ainda esta terça-feira uma reunião a Luís Montenegro para falar sobre o futuro governo.Gonçalo da Câmara Pereira reconhece que, durante a campanha, Montenegro disse que "não é não", em relação à extrema-direita, mas lembra que em política é possível dar "um passo atrás".Quanto ao resultado das eleições, o líder do PPM admite ter ficado surpreendido, não pela vitória tangencial da Aliança Democrática, mas sim porque estava convencido de que o Partido Socialista ia mesmo ganhar as eleições.