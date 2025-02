Gouveia e Melo e José Seguro vão ser candidatos, afirma Mariana Leitão da IL

A candidata apoiada pela IL é esta tarde uma das convidadas de uma iniciativa da SEDEDES Jovem, em Lisboa, onde está também o antigo líder do PS e onde esteve também Marques Mendes.Em declarações à chegada ao encontro, Mariana Leitão considerou que o texto que Gouveia e Melo assina no Expresso é um manifesto eleitoral por parte do almirante.A candidata e atual lider parlamentar da IL recusa ainda que um chefe de Estado tenha de estar arredado do meio partidário e sublinha que os partidos são essenciais à democracia.