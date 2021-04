Governo abre a porta à restauração de freguesias extintas em 2013

Alexandra Leitão afirma que a lei-quadro para as freguesias apresentada pelo Governo não pretende criar freguesias, mas deixa a porta aberta para que isso aconteça.



A ministra da Modernização Administrativa esteve esta manhã a ser ouvida no Parlamento no âmbito do debate da especialidade sobre o novo regime jurídico das freguesias, onde também estão em debate uma proposta do BE e outra dos Verdes.



Destes três diplomas sairá um texto final para ser votado em plenário. As eventuais mudanças que resultarem da aprovação de uma nova lei não se irão aplicar nas autárquicas deste ano. Em aberto está a possibilidade de eleições intercalares em novas freguesias em 2023, caso contrário as possíveis mudanças apenas entram em vigor em 2025.