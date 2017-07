Governo acusa PSD e CDS-PP de continuarem a querer cortar rendimentos e aumentar impostos

"Soou tanto a falso hoje a ladainha da oposição sobre a suposta desagregação do Estado. O Estado constituiu um alvo da sua ação no passado e o programa continua a ser retirar do Estado funções, pessoas e recursos", acusou o ministro dos Negócios Estrangeiros.



Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, defender o Estado é também "apoiar as instituições basilares quando enfrentam incidentes graves em vez de querer trazê-los para o nível da luta política".



"Os sistemas públicos podem ceder perante circunstâncias excecionais e as instituições podem cometer erros preocupantes mas não é solução decapitar instituições. A solução está no exato contrário, no apuramento rigoroso das responsabilidades, na revisão dos procedimentos, na reconstrução do atingido", defendeu.