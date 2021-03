Governo admite eleições autárquicas em dois fins de semana

Para além da ida às urnas nas autárquicas em dois fins de semana diferentes, Eduardo Cabrita também defende, nesta entrevista à Agência Lusa, uma revisão do quadro legal de resposta a emergências sanitárias, após esta pandemia para que não seja necessário recorrer, de forma constante, à figura do estado de emergência para impor determinadas restrições.Quanto às forças de segurança, o ministro da Administração Interna admite que se verificaram atrasos, no ano passado, na contratação de mais reforços para a PSP e GNR. Algo que vai ser corrigido, este ano.O ministro Eduardo Cabrita confirma ainda que, concluída a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, os inspetores do SEF vão integrar a PSP, GNR e PJ.