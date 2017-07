Governo admite que "bons resultados" económicos possam ser secundarizados no debate

Lusa 11 Jul, 2017, 07:34 | Política

Em declarações à agência Lusa a propósito do debate de quarta-feira no parlamento, Pedro Nuno Santos salienta que na dimensão económica, social e orçamental os resultados do Governo no último ano "são objetivamente bons".

"Portugal está a crescer a um ritmo como nunca tinha crescido antes desde que está no euro e isso é um resultado muito relevante", destaca o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Do ponto de vista social, o governante refere a descida da taxa de desemprego para abaixo dos 10% e a criação de 150.000 novos empregos e, do ponto de vista orçamental, a saída do Procedimento do Défice Excessivo e a descida das taxas de juro.

"Depois de um ano em que o Governo batalhou para ganhar credibilidade do ponto de vista interno e externo essa batalha foi ganha", defendeu, considerando que "desse ponto de vista o país está claramente melhor".

No entanto, questionado se teme que o debate possa ficar marcado pelas consequências dos incêndios e o furto de material de guerra nos Paióis Nacionais de Tancos, o governante referiu-se concretamente à morte de 64 pessoas no incêndio que deflagrou a 17 de junho em Pedrógão Grande.

"Obviamente que uma tragédia dessas dimensões secundariza os resultados obtidos no plano económico, social e orçamental (...) Estas duas dimensões acabam por compor inevitavelmente o que será o debate do Estado da Nação", considerou, assegurando que o Governo irá prosseguir no apuramento da verdade e do apoio às vítimas.

O secretário de Estado disse ainda esperar que "a oposição não use esta tragédia para tirar dividendos políticos partidários, e também faça o debate do que aconteceu na dimensão económica e social" em Portugal.

"A oposição anda à procura há um ano e meio de uma linha de ataque ao Governo e a verdade é que ainda não conseguiu", criticou, acusando PSD e CDS-PP de fazerem "os maiores cortes de que há memória" e virem agora pedir que não se façam cativações.

Quanto aos partidos da chamada `geringonça`, Pedro Nuno Santos rejeita que as suas críticas tenham subido de tom nos últimos tempos.

"O PCP, BE e Verdes são três parceiros muito exigentes e foram sempre muito exigentes ao longo do último ano, isso não mudou nada", salientou, garantindo que os quatro partidos que sustentam a atual maioria continuarão "a trabalhar afincadamente para que o país seja um melhor sítio para se viver".

As declarações de Pedro Nuno Santos foram feitas à Lusa antes de serem conhecidas as demissões dos três secretários de Estado -- Rocha Andrade, João Vasconcelos e Jorge Costa Oliveira -, a pedido dos próprios, que solicitaram ao Ministério Público a sua constituição como arguidos no inquérito relativo às viagens para assistir a jogos do Euro2016 a convite da Galp.