Governo ignora PS e antecipa votação das leis laborais

O PS defendeu que todas as propostas fossem discutidas na especialidade antes de serem votadas, mas o Governo optou por antecipar a votação.





Em causa está o pacote laboral do governo. O ministro do Trabalho costuma apontar números para demonstrar a instabilidade laboral:

fala de um milhão de renovações por ano, ou do facto de 80% dos jovens entrar no mercado de trabalho através de um contrato a prazo.



Assim, os contratos a termo passam de três para dois anos

e as renovações não podem ter uma duração superior ao contrato inicial. Ser jovem ou desempregado de longa duração deixa de ser pretexto para um contrato a prazo.



O período experimental passa de 90 para 180 dias - ou seja seis meses, antes da passagem aos quadros de efetivos.



Quem despedir e contratar sucessivamente incorre numa penalização e agravamento das contribuições para a Segurança Social entre 1 e 2%.



O banco de horas individual desaparece mas pode abranger um grupo.







É a imagem de um acordo que a CGTP recusou assinar. Mas o governo invoca o consenso em Concertação Social para defender apoios no parlamento.