Governo anuncia para breve obras na Ponte 25 de Abril

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Pedro Marques esteve a ser ouvido no âmbito do debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019.



O início da fase de obra está dependente do visto de Tribunal de Contas.



O custo da operação ronda os 12,5 milhões de euros com reparações previstas em elementos metálicos da Ponte 25 de Abril, assim como em elementos de betão armado do viaduto de acesso norte.