Governo apresenta "muito em breve" novos critérios para criação de freguesias

"Temos já reunião marcada quer com a Anafre [Associação Nacional de Freguesias], na próxima semana, quer com a ANMP [Associação Nacional de Municípios Portugueses], para revisitar a proposta de lei que em breve apresentaremos na Assembleia da República sobre os critérios gerais para a criação de freguesias", adiantou a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante uma audição na Assembleia da República, em Lisboa.

Recordando que "em tempos" existiu uma proposta que não mereceu o acordo de nenhuma das duas associações, Alexandra Leitão reconheceu que existem vários aspetos que podem ser melhorados.

Depois desse trabalho, o executivo deverá apresentar a nova proposta de lei, "muito em breve, um ou dois meses, no máximo", disse.

"Queremos é consensualizar a proposta antes com a Anafre e a ANMP", insistiu a governante, que falava na comissão parlamentar de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Alexandra Leitão referiu ainda que, no entender do executivo, quaisquer "correções que haja a fazer" à reforma das freguesias, que aconteceu em 2013 e levou à extinção de mais de mil freguesias e agregação de outras, deverão ser "feitas à luz desses critérios gerais" que serão definidos nos próximos meses.

Questionada se a nova legislação estará pronta a tempo das próximas eleições autárquicas, que deverão ocorrer no outono de 2021, a ministra da Modernização do Estado ressalvou que o tempo que o diploma demorará a ser aprovado no parlamento "não depende do Governo" e, por isso, o executivo apenas se pode comprometer a fazer a sua parte "a tempo de isso ser tido em conta para o novo quadro autárquico".

A reforma de 2013, sob a responsabilidade do então ministro do PSD Miguel Relvas, extinguiu 1.168 das 4.260 juntas de freguesia.

Ao longo dos anos, os partidos da esquerda têm criticado o atual mapa administrativa, alegando que foi feito "a régua e esquadro" e defendendo a sua alteração.