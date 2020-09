Governo apresentou aos partidos o Plano de Recuperação e Resiliência

A maior fatia deverá ser aplicada na melhoria do Serviço Nacional de Saúde, em habitação e apoios sociais.



São 3.200 milhões de euros que segundo o governo irão aumentar a resiliência destes setores.



Há ainda 2.500 milhões para formação e inovação.



No âmbito da transição climática, duas das prioridades são os transportes públicos, com 975 milhões de euros e a eficiência energética dos edifícios com 800 milhões de euros.



Para a transição digital, o governo propõe investir 700 milhões de euros nas escolas, 500 milhões de euros nas empresas e 1.800 milhões de euros na modernização da administração pública.



Os partidos apontam falhas ao plano que visa recuperar a economia do país, afetada pela pandemia.