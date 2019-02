Foto: Reuters

Trata-se de uma nova modalidade de arrendamento vitalício para quem não queira comprar casa, mas quer ter segurança na habitação.







Segundo o titular da pasta da Habitação, a permanência vitalícia do morador na casa dos proprietários é conseguida através do pagamento de uma caução inicial entre 10% e 20% e com o pagamento de uma prestação mensal acordada entre as partes.



No âmbito do Direito Real de Habitação Duradoura, "só o morador pode desistir do contrato", explicou João Matos Fernandes.





Reportagem de Madalena Salema