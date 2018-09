Governo aprova Plano Nacional de Regadios 2018-2023

Foto: Lusa

Esta quinta-feiras o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou que o governo aprovou um mecanismo que faltava ao Programa Nacional de Regadios.



Capoulas Santos falava no final da reunião do conselho de ministros. Foi aprovada a unidade de execução do Programa, um "mecanismo de decisão" que faltava a uma das componentes financeiras do Programa anunciado em março, o empréstimo junto do Banco Europeu de Investimentos e o banco do Conselho da Europa.