Governo aprovou diploma setorial da descentralização na área da educação

"Estamos a falar de uma peça central do processo de descentralização", salientou, após a reunião do Conselho de Ministros, Eduardo Cabrita.







O ministro da Administração Interna explicou que, com a aprovação do 17.º diploma setorial da descentralização, "estão em causa quase um milhar de estabelecimentos educativos", "mais de 3.500 edifícios" e "cerca de 43.000 trabalhadores que passarão para a esfera de 278 municípios do continente".







O governante acrescentou que será atualizada uma estimativa inicial do Governo de "cerca de 800 milhões de euros" de recursos geridos pela administração central a transferir para a esfera local e para as escolas.



Os municípios terão "até março do próximo ano" acesso aos valores a transferir para cada concelho, para que possam pronunciar-se sobre se aceitam, ou não, competências já no ano letivo de 2019/2020 ou se nos seguintes.