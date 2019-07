Governo coloca 29 imóveis estatais para futuro arrendamento pela classe média

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, descreveu a medida, complementar ao Programa de Arrendamento Acessível, em vigor desde 01 julho e destinado aos imóveis privados, em conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.



"Aquilo que nós decidimos fazer é o óbvio que nunca tinha sido feito. Recuperar imóveis devolutos de diferentes ministérios - Finanças, Defesa, Administração Interna, antigos hospitais e quartéis - que integraremos no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE). Serão reabilitados e colocados para arrendamento acessível dirigido à classe média", disse.