Governo coloca Centeno à frente do Banco de Portugal

Nesta altura está em curso uma iniciativa legislativa para alterar as regras da nomeação do governador, mas não deverá impedir esta ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal.



Sem nunca assumir abertamente a vontade de ocupar o cargo, após a saida do Governo, Mário Centeno acabou no Telejornal por admitir que qualquer economista gostaria de ter esta função.



A designação do governo saiu hoje.