Governo cumpre promessa de criar USF, mas fica aquém da dos médicos de família

Foto: Carlos Barroso - Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, considerou "importante" esta inauguração porque, diz, "significa cumprir uma mjeta fixada no programa do Governo".







Marta Temido admitiu que a atribuição de médico de família a todos os portugueses "tem sido uma meta mais difícil de alcançar por várias razões", uma das quais as aposentações destes profissionais.

Marta Temido detalhou que existem "700 mil portugueses sem médico de família atribuído, o que é um pouco mais do que tínhamos no final do ano de 2018".







A jornalista da Antena 1 Natália Carvalho assistiu à cerimónia de inauguração.