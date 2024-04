"Governo da vitimização" e "chantagem". PS critica primeiro discurso de Montenegro

Pedro Nuno Santos acusou esta quarta-feira o primeiro-ministro de "chantagem" sobre o PS e de procurar colocar-se numa posição de "vitimização". Foi esta a reação do secretário-geral do Partido Socialista ao discurso da tomada de posse de Luís Montenegro, que assinalou no entanto que o PS será "oposição responsável" e terá "disponibilidade total" para dialogar com o Governo.

Em conferência de imprensa menos de 24 horas após a tomada de posse de Luís Montenegro e dos ministros do novo Governo, Pedro Nuno Santos deixou várias críticas ao executivo, em particular ao discurso do primeiro-ministro. “Sem ambição, sem visão, sem um desígnio para Portugal”, afirmou.



O secretário-geral do PS critica o que considera um discurso de um Governo de “vitimização, lamentação e queixume”, apontando ainda a “chantagem” sobre o partido.



“Como se o PS estivesse obrigado a aprovar, sustentar e a viabilizar um Governo (…) que quer implementar um programa com que o PS discorda”, acrescentou.



Pedro Nuno Santos apontou que o PSD não pode ficar “fixado” e à espera que o PS “venha resolver ou dar a maioria que o povo português entendeu não dar à AD”, assinalou, lembrando a diferença mínima entre os dois partidos nas eleições.



“Se o 'Não é Não' de Luís Montenegro é para levar a sério, aquilo que eu disse na noite eleitoral também é para levar a sério. O PS será oposição, será uma oposição responsável obviamente. Votaremos a favor com o que concordamos, votaremos contra o que discordamos”, vincou o líder do PS.