Governo dará novidades sobre substituição de Hernâni Dias "nas próximas horas ou dias" - Pedro Duarte

A garantia foi dada pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, em declarações aos jornalistas à margem da IX Convenção Nacional da IL, em Loures.

Questionado sobre a exoneração de Hernâni Dias e o anúncio do seu sucessor, Pedro Duarte sublinhou "numa equipa que está em funções há nove meses, é natural que haja acertos por vezes" e que este caso foi "absolutamente isolado" e encarado com naturalidade e normalidade.

"Do ponto de vista do funcionamento do Governo, não há qualquer alteração de rumo e da sua orgânica interna", disse, para depois secundar o comunicado do gabinete do primeiro-ministro sobre a saída do secretário de Estado e afirmar que "não quer alimentar mais essa questão".

No passado dia 30 de janeiro, o Presidente da República afirmou que espera receber do primeiro-ministro até ao fim da próxima semana a proposta de novo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, após ter exonerado Hernâni Dias.

Sobre a demissão de Hernâni Dias, o chefe de Estado apenas repetiu que isso era algo que "dependia ou da vontade do próprio ou da vontade do primeiro-ministro" e fez saber que o exonerou de imediato: "O senhor primeiro-ministro propôs a exoneração e eu, no mesmo dia em que foi proposta, exonerei".

O primeiro-ministro aceitou no dia 28 de janeiro o pedido de demissão do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, sublinhando "o desprendimento subjacente à decisão pessoal" do governante.