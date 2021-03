Governo decide a 1 de abril se mantém plano de desconfinamento

Deverá ser na reunião de 1 de abril que o governo decidirá se mantém o plano de desconfinamento tal como foi apresentado por António Costa a 11 de março.



O encontro acontece 4 dias antes da segunda fase de desconfinamento que inclui por exemplo a abertura dos segundo e terceiro ciclo e ATL para estas idades, lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua ou esplanadas com máximo de 4 pessoas.



Não havendo novas medidas a apresentar, o Governo decidiu cancelar a conferência de imprensa de hoje, depois do conselho de ministros.



Estava inicialmente marcada para a uma e meia da tarde no Centro Cultural de Belém.