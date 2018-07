Governo defende acordo laboral como "prática" da atual maioria

RTP06 Jul, 2018, 11:15 / atualizado em 06 Jul, 2018, 12:04 | Política

"Esta é uma bateria de instrumentos de sentido inequívoco de progresso dos direitos e de igualdade. Um sentido de progresso nas relações laborais como passes importantes e com impacto na vida das pessoas. Para melhorar a qualidade do emprego e a regulação do nosso mercado de trabalho. Um sentido de progresso presente no conjunto e em cada uma das medidas que submetemos ao debate parlamentar. Um sentido de avanços que tem sido a política deste Governo, a estratégia e a prática desta maioria", afirmou o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, no arranque do debate.





Na resposta a Vieira da Silva, o deputado comunista Francisco Lopes e a bloquista Isabel Pires contrariaram a ideia e confrontaram o PS, desafiando-o a assumir o “carácter negativo” de alterações que, consideram, “legitimam a precariedade”, preservando assim as suas posições enquanto eram oposição ao Governo partihado por PSD e CDS-PP.







O deputado comunista Francisco Lopes recordou que “passaram dois anos e meio após 2015, tempo em que o PS, dizendo que não era o momento adequado de decidir, foi chumbando sucessivamente propostas do PCP para a revogação de normas gravosas da legislação laboral”.



“Para o PCP, o caminho é, tem de continuar a ser, o da defesa, reposição e conquista de direitos, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o combate ao retrocesso e injustiças. É esse o caminho de que Portugal precisa”, acrescentou o deputado do PCP.



Já Isabel Pires, deputada do Bloco de Esquerda, relembrou declarações de Vieira da Silva enquanto deputado, quando afirmou ser contra o corte no valor das indeminizações por despedimento por “não defender os interesses dos trabalhadores portugueses e da economia”.



"Está o ministro - e o PS - disponível para honrar as suas posições de 2013, ser fiel a si próprio e reverter este corte ou o acordo com os patrões foi para lhes dar o brinde de manter estas injustiças na lei laboral?", inquiriu.



As declarações dos deputados do BE e do PCP surgem depois de Vieira da Silva ter argumentado que as medidas "invertem a tendência por muitos considerada inevitável de que o futuro do trabalho teria de ser o de mais precariedade e instabilidade prolongada" e destinam-se a "promover a mudança para mais e melhor emprego".



"Tem sido possível construir em Portugal um caminho de cumprimento dos nossos compromissos e objetivos, de recuperação da confiança e de progresso económico e social. Mas precisamos de dar mais passos neste caminho de progresso para enfrentar os desafios estruturais com que nos confrontamos", declarou Vieira da Silva.



O ministro do Trabalho tinha descrito que foram criados quase 300 mil empregos nos últimos dois anos e meio, sublinhando que a taxa de desemprego está em 7,2 por cento quando as previsões apontavam para acima de 10 por cento, além de recordar o aumento de 15 por cento no salário mínimo e da abrangência da negociação coletiva a atingir 800 mil trabalhadores.

PS pede acordo de princípio





O PS apelou aos parceiros de esquerda um acordo de princípio para alterações a efetuar na especialidade em relação às leis laborais, frisando que o acordo de concertação social celebrado pelo Governo "não é imutável".



Na sequência de críticas anteriores proferidas por deputados do PCP, Bloco de Esquerda e PEV ao Governo por ter assinado um acordo de concertação social com as confederações patronais e com a UGT, Tiago Barbosa Ribeiro, coordenador para as questões de trabalho na bancada socialista, deixou uma mensagem às bancadas à sua esquerda.



"Mesmo aqueles que consideram estas medidas insuficientes, não podem deixar de reconhecer que elas traduzem passos firmes no caminho que temos trilhado e correspondem a uma melhoria objetiva para os trabalhadores que não deve merecer uma oposição de princípio, mas, sim, um acordo de princípio para o nosso trabalho na especialidade", afirmou. Para o deputado socialista, "um bom acordo" de concertação social "não é um acordo imutável, nem tão pouco um acordo que, no respeito pelos princípios acordados, não possa nem deva ser melhorado".



Em termos de processo parlamentar futuro, Tiago Barbosa Ribeiro demarcou-se das posições do PSD e do CDS-PP, que classificou como fazendo parte da "vanguarda do empresariado", e deixou um sinal de abertura aos parceiros da esquerda parlamentar.



"Hoje e no próximo dia 18 votaremos favoravelmente na generalidade várias propostas apresentadas pelos nossos parceiros", referiu o deputado socialista do círculo eleitoral do Porto.



Neste mesmo contexto, o coordenador da bancada socialista para as questões laborais afirmou ainda haver a consciência de que o PS não tem maioria parlamentar, estando "disponível para dialogar com todas as forças para garantir as condições de aprovação" do acordo de concertação social.



"Mas é bom que tenhamos consciência de que nem todas as forças estão comprometidas com o combate à precariedade. Preservando e respeitando o tempo e o espaço da Assembleia da República, trabalharemos para atingir a necessária concertação parlamentar, no respeito pela integridade do acordo, bem como pela liberdade e responsabilidade que são as nossas marcas identitárias", sublinhou Tiago Barbosa Ribeiro.



PCP, BE e PEV atacam propostas governativas





PCP, Bloco de Esquerda e PEV fizeram duras críticas ao Governo do PS por fazer novas propostas negativas na legislação laboral, na versão dos comunistas, ou de cedência à chantagem dos patrões.



A deputada comunista Rita Rato atacou o acordo entre o Governo, confederações patronais e UGT.



"Mantém intocáveis as normas gravosas da legislação laboral e introduz novos elementos negativos", considerou.



O Governo socialista, resultado de um acordo parlamentar com o PCP, BE e do PEV, "insiste em manter a caducidade da contratação coletiva", aceita e legaliza a precariedade, exemplificou.



Já José Soeiro, do BE, confessou a surpresa por, depois de um acordo com os socialistas, ao longo dos últimos anos se ter "fechado a porta" à precariedade, o executivo vir agora abrir "janelas" negociadas com as confederações patronais, na concertação social, que "mitigam, reduzem" e contrariam as medidas negociadas com a esquerda.



Apesar de estar de acordo com o fim do banco de horas, Soeiro criticou o Governo por admitir um banco de horas "fora da contratação coletiva".



"Este parlamento não é a Câmara Baixa das confederações patronais e nenhum grupo parlamentar deve ceder a uma chantagem desse tipo", frisou.



Por seu lado, José Luís Ferreira, dos Verdes, declarou que a proposta de lei do Governo de António Costa "tanto podia ter vindo do PS como do PSD ou do CDS".



"Basta, aliás, atender à simpatia com que os partidos de direita acolheram o acordo celebrado pela UGT e as entidades patronais", acrescentou.



Direita ataca política de "encontrões"

O PSD atacou a política de "encontrões" à esquerda e o CDS questionou o isolamento do Governo neste capítulo.



No debate, o deputado social-democrata Adão Silva ironizou com as divergências dentro dos partidos da esquerda.



"Ainda não percebeu que acabaram os tempos festivaleiros das revogações e agora é mesmo o tempo dos encontrões", questionou Adão Silva, virando-se para as bancadas do PS, PCP, BE e PEV.



Adão Silva declarou-se perplexo por, dentro do PS, se admitirem alterações à proposta de lei do Governo que reflete o acordo de concertação social, afirmando que os socialistas podem estar a preparar-se para "roer a corda".



E foi exatamente este cenário, de alterações à proposta, na especialidade, que levou o deputado do CDS António Carlos Monteiro a perguntar ao ministro do Emprego, Vieira da Silva, que consequências retirará em caso falhar ou as alterações irem além do acordo.



Vieira da Silva não respondeu e, mais tarde, o deputado centrista Filipe Anacoreta Correia acusou o Governo de estar "rodeado por dentro", da maioria de esquerda.



Para Anacoreta Correia, o Governo está "em risco de isolamento", "sem pontes nem diálogo", vive "orgulhosamente só" e chega a provocar "quem precisa" para aprovar as suas propostas.

O Parlamento debate esta sexta-feira 19 diplomas com alterações ao Código do Trabalho, mas só alguns, do PCP e do Bloco de Esquerda, vão ser votados em plenário.

Além da proposta governamental, estão também em debate outros diplomas, seis do PCP, três do PEV e dois do PAN, como formas alternativas ao acordo do Governo com os parceiros sociais: quatro confederações patronais (CIP, CCP, CTP E CAP) e a confederação sindical UGT. A CGTP ficou de fora do acordo alcançado em Concertação Social por considerar que o documento “perpetua a precariedade”.





Entres as medidas propostas pelo Governo estão a extinção do banco de horas individual, a duração dos contratos a prazo limitada a dois anos, a introdução de uma Taxa Social Única (TSU) para penalizar as empresas que abusem da contratação a termo e o alargamento do período experimental de seis meses para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e para os desempregados de longa duração.

Quais são as principais alterações?

Contratos a termo passam a ter a duração máxima de dois anos



Segundo a proposta do Governo, a duração máxima dos contratos a prazo, atualmente de três anos com a possibilidade de três renovações, vai passar a ser de dois anos. Já o número de renovações mantém-se, mas não poderão ser superiores à duração do primeiro contrato.



Também a duração máxima dos contratos a termo incerto será reduzida dos atuais seis anos para quatro anos.



Motivos para contratar a termo sofrem alterações



Como constava do Programa do Governo, a lei laboral deixa de prever a possibilidade de contratar a prazo jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. Porém, admite-se a contratação a prazo de desempregados de muito longa duração, ou seja, sem emprego há mais de dois anos.



Passa ainda a ser permitida a contratação a prazo para as novas empresas e estabelecimentos que tenham até 250 trabalhadores, em vez dos atuais 750.



Fica ainda afastada a possibilidade de as convenções coletivas alterarem o regime legal da contratação a termo.



Limites ao número de renovações nos contratos temporários



Os contratos de trabalho temporário terão um limite de seis renovações (atualmente inexistente na lei), exceto quando o contrato seja celebrado para substituição de trabalhador ausente ou temporariamente impedido de trabalhar.



As empresas passam a ser obrigadas a informar o trabalhador temporário sobre o motivo subjacente à celebração do contrato entre a empresa utilizadora e a empresa de trabalho temporário. Se as regras não forem cumpridas, a empresa utilizadora fica obrigada a integrar o trabalhador com contrato sem termo.



Período experimental alargado para 180 dias



O executivo propõe alargar o período experimental dos contratos sem termo celebrados com trabalhador à procura de primeiro emprego ou em situação de desemprego de longa duração para 180 dias.



Atualmente, o Código do Trabalho estabelece que a duração do período experimental é de 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, limitando o prazo de 180 dias apenas a cargos de complexidade técnica ou de elevado grau de responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação, bem como os que desempenhem funções de confiança.



O período de estágio profissional anterior à celebração do contrato vai contar para efeitos de período experimental.



Esta não é a primeira vez que Vieira da Silva propõe alargar o período experimental, mas a medida proposta na altura durante o Governo de José Sócrates, com Vieira da Silva à frente do Ministério do Trabalho, foi 'chumbada' pelo Tribunal Constitucional e acabou por cair.



Contratos de muito curta duração serão alargados



A duração máxima dos contratos de muito curta duração será alargada de 15 dias para 35 dias e este tipo de contratação passa a ser possível nos setores com atividade sazonal ou cujo ciclo anual de atividade apresente irregularidades de natureza estrutural ou de mercado.



Ou seja, os contratos de muito curta duração passam a ser possíveis sempre que haja um "acréscimo excecional e substancial da atividade da empresa" em vários setores, nomeadamente no agrícola ou no turismo, ficando preservada a duração máxima anual de 70 dias com o mesmo empregador.



Banco de horas individual acaba



A proposta governativa prevê a eliminação do banco de horas individual, mas estabelece que os bancos de horas já instituídos por esta via mantêm-se durante um ano após a entrada em vigor das novas regras, permitindo assim um período de adaptação às empresas.



Os bancos de horas ficam reservados para a negociação coletiva ou para acordos de grupo.



O novo regime de banco de horas através de acordos de grupo será aplicado caso haja aprovação de 65 por cento dos trabalhadores após consulta por voto secreto. Será possível através desta modalidade aumentar o período normal de trabalho até duas horas diárias com um limite de 50 horas semanais e 150 horas por ano.



Caso o número de trabalhadores seja inferior a 10, e na ausência de representante dos trabalhadores, será previsto um regime especial de consulta sob supervisão da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).



Horas extra só podem ser alteradas para melhor



O princípio do tratamento mais favorável será alargado, passando a incluir o trabalho suplementar. Ou seja, o núcleo de matérias do Código do Trabalho que podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva desde que mais favoráveis para o trabalhador passa a integrar o pagamento do trabalho extraordinário.



A proposta alarga ainda o núcleo de matérias que se mantêm em vigor em caso de caducidade da convenção coletiva, através da inclusão dos regimes de parentalidade e segurança e saúde no trabalho.



Denúncias das convenções coletivas têm de ser fundamentadas



No âmbito da negociação coletiva, a proposta estabelece ainda que as denúncias das convenções devem ser acompanhadas de fundamentação quando em causa estão motivos de ordem económica, estrutural ou desajustamentos do regime da convenção denunciada.



Passa ainda a poder ser requerida por qualquer umas das partes a um tribunal arbitral, que funcionará no Conselho Económico e Social (CES), a suspensão temporária do prazo de sobrevigência da convenção (o prazo que vai da denúncia até à extinção do contrato), até um máximo de quatro meses.



O Governo optou, assim, por manter a norma da caducidade das convenções coletivas, ao contrário do que exigiam a CGTP, o PCP e o Bloco de Esquerda.



Taxa de rotatividade até 2% sobre empresas



A proposta do Governo prevê a aplicação de uma taxa anual até dois por cento para a Segurança Social sobre as empresas que abusem dos contratos a termo.



A taxa será aplicada sobre a massa salarial dos trabalhadores com contratos a termo, sendo progressiva até 2% e terá em conta a média dos contratos a prazo em cada setor de atividade.



A taxa será aplicada quando as empresas ultrapassarem a média de contratos a termo prevista em cada setor, prevendo-se o primeiro pagamento da nova taxa no final de 2019.



As médias setoriais que servem de base para calcular a taxa sobre os contratos a prazo são ajustadas anualmente e será reavaliada a necessidade de manter ou não a taxa. Além disso, não contam para a média as contratações a prazo que não sejam da responsabilidade do empregador, como é o caso de substituições de baixa por doença ou licença parental, por exemplo.



Até lá, será dado um estímulo às empresas para converterem contratos a termo em contratos sem termo, estando previsto um reforço "transitório" durante um determinado período do apoio financeiro já previsto atualmente nas políticas ativas de emprego.