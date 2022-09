Governo destina 1.400 milhões de euros a apoiar empresas atingidas pela crise

Depois do apoio às famílias, o pacote para as empresas: são 1.400 milhões de euros divididos por vários programas e por uma linha de crédito de 600 milhões de euros. Este empréstimo estará disponível para todos os setores de atividade que tenham sido afetados pelos preços da energia, das matérias-primas ou que tenham enfrentado dificuldades nas cadeias de abastecimento.