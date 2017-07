Governo desvaloriza chumbo do diploma do banco de terras

RTP 20 Jul, 2017, 15:47 | Política

"Em relação aos dois diplomas que não foram aprovados, um, relativamente aos incentivos, foi adiado e esperemos que seja aprovado em outubro, já que nada indica o seu contrário. O diploma que não recolheu a maioria, o do banco de terras, o Governo vai concentrar-se no cadastro simplificado, que permitirá identificar as terras sem dono conhecido nos concelhos que são municípios piloto", afirmou a ministra da Presidência.



Segundo Maria Manuel Leitão Marques, em função da análise aos resultados do programa piloto, que se aplicará em dez municípios dos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco (entre os quais Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Góis), "ficará ou não demonstrada a necessidade de serem encontrados meios de gestão para essas terras sem donos conhecidos".A governante deixou um aviso: "Não basta identificar que há terras sem dono conhecido, que não têm quem trate delas".



A ministra considera que tem de existir uma forma de se intimar que essas terras sem dono conhecido sejam limpas ou replantadas.



“Tem de ser encontrada uma solução para essa gestão. É um problema que tem de ser reavaliado pelos deputados", sublinhou.



Da parte do Governo, “será encontrada uma solução para as terras que são do estado”.



"Vamos concentrar-nos em organizar um cadastro simplificado, que é um projeto estruturante e que há muito tempo tem sido adiado. Ficamos contentes que esse diploma tenha reunido um consenso. Esperamos que esse plano possa agora ser finalmente levado a cabo, primeiro de forma piloto em dez concelhos, depois no resto do país onde essa identificação não está feita", frisou.

Registo de prédios sem dono

Na quarta-feira, no Parlamento, PSD, CDS-PP, PCP, e “Os Verdes” chumbaram o diploma do Governo para a criação de um banco de terras.



Algo que estava dado como adquirido ao final do dia terça-feira, com um acordo entre os partidos da maioria parlamentar. No entanto, o Bloco de Esquerda acabou por alterar à última hora o seu sentido de voto relativamente à proposta do PS sobre o registo de prédios sem dono conhecido, juntando-se a PSD e a CDS-PP para inviabilizar a prévia avaliação da lei.



No âmbito da proposta do Governo para criar um sistema de informação cadastral simplificada, o PS propôs uma alteração no sentido de o procedimento de identificação, inscrição e registo de prédio sem dono conhecido fosse definido por decreto-lei, "após avaliação da presente lei a realizar no prazo de um ano a contar da sua entrada em vigor", mas a iniciativa socialista foi rejeitada.



Na votação na especialidade das propostas para a reforma da floresta, o deputado do BE Carlos Matias suspendeu os trabalhos para negociar com os deputados do PSD e do CDS-PP, no sentido de chumbarem a proposta dos socialistas, que reuniu votos a favor do PS, PCP e PEV.



c/ Lusa