Governo diz que o combate ao Amianto é um trabalho caro, prioritário e em curso

Foto: Lusa

O ministro do Ambiente e da Ação Climática afirmou esta quarta-feira no parlamento que o balanço final de edifícios com necessidade de intervenção para a remoção de amianto passou a ser 3.868, dados referentes a julho do ano passado.