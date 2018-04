Governo e PSD juntos em acordo estrutural

O primeiro-ministro e o líder do PSD vão-se reunir para ultimar os acordos sobre a descentralização e os fundos europeus. O encontro está agendado para as 18h00 em São Bento.



António Costa referiu a importância dos temas que vão ser discutidos, em particular os fundos comunitários.



A jornalista da Antena 1 Maria Flor Pedroso faz a síntese do que foi acordado.



Ainda sobre temas estruturais e de regime na última noite, na cidade do Porto, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, reuniram-se para falar de descentralização e regionalização.O debate foi acompanhado pelo jornalista Nuno Moura Brás.Acordos estruturais e de regime junta Governo e o maior partido da oposição.