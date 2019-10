Governo. Empresários constatam a escolha de uma política de continuidade

O primeiro-ministro apresentou o novo Governo ao Presidente da República. O tempo é de reações aos nomes apresentados. Os empresários constatam numa aposta na continuidade.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, diz que a composição do Governo mostra que as políticas não vão ser alteradas.



A CIP expressa o desejo de que o novo Governo e a nova ministra do Trabalho mantenham o diálogo com os parceiros sociais sobre o que ainda há para fazer na área laboral e social.



Por isso António Saraiva dá o benefício da dúvida a Ana Mendes Godinho.