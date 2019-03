Governo está a analisar acordo entre RTP e FPF

Reuters

António Costa refere que "a FPF teve o bom-senso que a RTP não teve".





Em entrevista à rádio TSF e ao Dinheiro Vivo, António Costa promete medidas, depois de concluídas as análises às respostas da Rádio e Televisão de Portugal.

No último debate quinzenal, no Parlamento, o primeiro-ministro mostrou-se descontente ao saber do acordo da RTP com a Federação Portuguesa de Futebol, que previa a partilha de meios técnicos e humanos na formação do novo canal da Federação.Esta semana, na Antena 1, a ministra da Cultura, que tem a tutela da televisão e rádio públicas, disse que tinha recebido as explicações que o Governo pediu à RTP.