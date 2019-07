Governo faz auto-elogio quanto a medidas de Emprego e Segurança Social

E em 2015, a taxa de desemprego estava nos 12 por cento, continuou a baixar e ficou nos 7 por cento no ano passado.



António Costa afirmou que nestes quatro anos foram criados 350 mil postos de trabalho.



Vieira da Silva disse que 2019 vai terminar com um reforço de mais 1.300 milhões de euros no fundo de estabilização financeira da Segurança Social.